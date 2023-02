Napoli, la statua di Maradona può essere spostata: ecco dove e come

Ha fatto molto discutere la scelta del Comune di Napoli di non accettare la statua di bronzo di Maradona dell'artista Domenico Sepe. L'opera fu esposta per un giorno all'esterno dello stadio Maradona ad un anno dalla morte del campione argentino in attesa di tutti i permessi e di trovare una sistemazione definitiva. Oggi non è ancora chiaro il destino della statua che ritrae Diego in corsa col pallone sfiorato col piede destro. L'ultima ipotesi arriva dalla provincia.