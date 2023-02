Mario Rui espulso con il Var: calcio da terra a Caputo

Prima espulsione per il Napoli. Dopo più di un'ora di gioco ha lasciato prima del previsto lo stadio Castellani il terzino Mario Rui. Il portoghese ha rimediato un rosso con Ayroldi andato al Var per un calcione del portoghese a Caputo. Un gesto istintivo da parte del difensore di Spalletti dopo essere stato travolto dall'attaccante dell'Empoli. Attimi di nervosismo nonostante una partita che il Napoli conduceva senza problemi per due a zero con la vittoria ormai in cassaforte.