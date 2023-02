Empoli-Napoli, le pagelle degli azzurri: Lobotka è un kolossal

I tratti somatici del suo calcio finiscono per rapire, in undici o in dieci (per mezz’ora) è una lezione

Meret 6

Uno stadio che è un incubo, o potrebbe esserlo, e invece diventa giardino per 90’ d’aria (con paratina su Henderson).

Di Lorenzo 6,5

Pure le fuoriserie ogni tanto hanno la necessità di rallentare: perché, ad esempio, c’è un pizzico di traffico.

Rrahmani 7

Una sicurezza che non lo spinge neanche a sudare. Rende tutto semplice.

Kim 7

Se cercate un mostro, andate sul sicuro: non gli basta difendere, vuole pure segnare e la traversa e Vicario glielo negano.

Mario Rui 5

Personalità schiacciante fino a quando non perde il controllo e prende il rosso.

Anguissa 7

Entra in modalità campionato e scarabocchia qualcosa che non gli appartiene per 45’. Ma nella ripresa è un piacere per gli occhi, da incantarsi.

Gaetano (47’ st) sv

Eppure ha una possibilità che Vicario disinnesca.

Lobotka 8

Fa saltare i navigatori satellitari, è il padrone della scena: regista, attore, sceneggiatore. Un colosso o un kolossal.

Zielinski 7

Come se dovesse sfilare in abito da sera. Ma senza ombre, soltanto bagliori di un talento che riempie e che va ammirato nella sua eleganza che domina la terra di nessuno, pardon la sua.

Ndombele (47’ st) sv

Due scatti, proprio due.

Lozano 6,5

È il maestro del pressing (alto) che manda in crisi Luperto, o del forcing che strapazza Parisi.

Olivera (26’ st) 6

Per risistemarsi a quattro, per tenersi caldo.

Osimhen 7

Impressionante, con un rendimento che appartiene all’elite europea, quindi mondiale. Sta a tre reti da Weah: se ne sbagliasse di meno chissà dove arriverebbe, forse dalle parti del Pipita.

Simeone (38’ st) sv

Entra e brucia i guanti di Vicario. Una belva.

Kvaratskhelia 6,5

Basta la pennellata a Zielinski per mostrarsi in pillole.

Elmas (26’ st) 6

Freschezza ed esuberanza che non guastano.