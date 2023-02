Osimhen da brividi: è secondo dietro Haaland nella Scarpa d'Oro

Osimhen e la Scarpa d'Oro: che scalata in pochi mesi

Il 16 gennaio Osimhen era ottavo. Il nigeriano in queste settimane ha sorpassato tutti grazie ad una continuità di rendimento spaventosa. Otto partite di fila in gol in campionato, solo Muzzi ci era riuscito alla sua età, o quasi, conferma ulteriore del suo straordinario stato di forma. Osimhen adesso ha mezzo punto in più di Amahl Pellegrino del Boto Glimt con 25 gol ma fattore di 1.5 per un totale, appunto, di 37.5 punti. Distanti gli altri, Kane ha 2 gol in meno, Lewa è fermo a 15, Mbappé non è una prima punta e comunque ha 15 gol all'attivo. Nessuno come Osi. Anzi, uno solo. Ma quella è un'altra storia...