Tutto il Napoli ai Quartieri Spagnoli: ecco cosa è successo

Tutto il Napoli, a partire da Luciano Spalletti, in strada ai Quartieri Spagnoli. Come? In versione... cartonato. Nelle ultime ore, infatti, nel centro della città sono comparse le sagome dei giocatori del Napoli per la gioia dei tifosi che, impazziti, hanno immortalato tutto. Divertiti e felici, considerando la stagione che Spalletti e i suoi ragazzi stanno disputando.