"Abbiamo fatto un gol al Napoli!", dirigente Juve Stabia respinge le critiche

Non sta vivendo un bel momento la Juve Stabia. La squadra campana non vince da cinque partite di campionato dove ha ottenuto appena un punto col Taranto. Il 29 gennaio l'ultimo successo sul campo della Viterbese. Risultati che si riflettono anche su una classifica distante da quelle che erano le aspettative di inzio anno: al momento nono posto e vetta lontana nel girone C di Lega Pro. Eppure per la dirigenza il bicchiere è mezzo pieno. Lo fa capire senza mezzi termini il dirigente, Filippo Polcino, intervenuto al termine dell'ultima sconfitta per 4-1 contro il Catanzaro.