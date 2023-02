Se il Napoli continua così batte i record di punti di Juve (102), Real e Barça (100)

Nel 2012, il Real Madrid ha vinto la Liga toccando quota 100. Nel 2013, il Barcellona ha fatto lo stesso. Nel 2014, la Juve di Conte ha stabilito il primato assoluto della Serie A con 102 punti, l'unica a essere andata oltre il muro dei cento punti da quando ne vengono assegnati tre per ogni vittoria. Ebbene, se la squadra di Spalletti riuscisse a mantenere il ritmo infernale delle prime 24 giornate di torneo, chiuderebbe a 103, battendo anche il record bianconero. Per capire la grandezza della stagione partenopea, i 18 punti di vantaggio su Inter e Milan, il miglior attacco (58 gol segnati) e la miglior difesa (15 reti subite ) possono già bastare, ma bisogna dare tutti i numeri se si vuole avere un'idea compiuta dello straordinario rendimento della capolista. Che continua a spostare i propri limiti sempre più in là.