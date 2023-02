Retroscena Osimhen: ha rifiutato maschera speciale per lo scudetto

Il retroscena sulla nuova maschera per Osimhen

Lo ha svelato proprio il dottor Roberto Ruggiero, chirurgo tecnologico che ha ideato la protezione. Intervenuto a Radio Crc, queste sono state le sue parole: "Ne stavamo creando un’altra per lo scudetto con lo scudetto disegnato, ma non la vuole”. Osimhen, dunque, respinge l'idea di cambiarla. Vuole continuare a segnare con la protezione che tanto bene gli sta portando da ormai oltre un anno. Lo chiamano in tutti i modi, anche Supereore, e la maschera è diventata di tendenza: la vendono all'esterno dello stadio Maradona, i bambini l'hanno indossata per carnevale e in provincia una pasticceria l'ha anche utilizzata per ornare la ormai famosa torta Osimhen consegnata direttamente al bomber di Spalletti.