Italia, Mancini aspetta Raspadori: quando è previsto il rientro

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha fatto riferimento a Giacomo Raspadori. Intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione della partnership tra Telepass e Figc, l'ex allenatore dell'Inter ha dichiarato: "La speranza è che torni presto, si tratta di un giocatore decisivo, anche se a Napoli gioca e non gioca. Confido nel recupero di tutti". L'esterno di Spalletti è fermo da due settimane e il rientro è previsto solo per il mese di aprile. Raspadori ha rimediato un infortunio in allenamento, una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, un problema che lo costringerà a saltare ancora diverse partite comprese le due della Nazionale.