Zola scatenato: canta il coro dei napoletani alla tv inglese

Gianfranco Zola non dimentica Napoli: durante una trasmissione sportiva al canale inglese BTSports l'ex azzurro commenta le imprese della squadra di Spalletti in Champions League e poi canta ai conduttori e agli ospiti presenti "La capolista se ne va" che è il coro cantato dai tifosi al Maradona. Risate e goliardia in studio per un momento di grande divertimento a cui l'ex campione del Chelsea si è prestato. Prima della sua esibizione canora le immagini delle partite del Napoli in Europa. Oltre al primo posto in campionato e allo scudetto ad un passo, infatti, gli azzurri stanno sorprendento tutti anche in campo internazionale.