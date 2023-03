Napoli, solo due superstiti del triennio con Sarri: dove sono tutti gli altri

Sembra passata una vita e invece sono appena cinque gli anni di distanza dal Napoli di Sarri che sfiorò lo scudetto e quello di Spalletti che al titolo si sta avvicinando. Della rosa attuale gli unici superstiti del 2018 sono Mario Rui (squalificato) e Zielinski, ma che fine hanno fatto tutti gli altri? Dove sono i piccoletti del tridente, l'idolo Reina, Hamsik, Koulibaly e tutti gli altri che hanno sfiorato la grande impresa nel duello a distanza con la Juventus? Qualcuno, come Maggio, ha smesso col calcio giocato, altri sono in giro per l'Italia, altri per l'Europa, altri ancora - come Insigne - hanno varcato il nostro continente per ripartire dall'altra parte del mondo.