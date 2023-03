Qualcuno ha anche provato ad applaudire, ma la verità è che quando Maurizio Sarri è stato chiamato dallo speaker del Maradona lui, come tutti i giocatori della Lazio, è stato fischiato. Niente affetto, almeno a inizio partita, per l'ex allenatore del Napoli da parte dei suoi vecchi tifosi. Boato, invece, ed era inevitabile, per Luciano Spalletti, il vero re di Napoli in questi mesi.