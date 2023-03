Napoli, Spalletti: "Fatte le scelte peggiori di sempre. Erano dispiaciuti..."

Napoli, l'analisi di Spalletti a fine partita

Spalletti, dunque, si dice soddisfatto per l'atteggiamento: "Sì, abbiamo voluto fare la partita. Ho visto applicazione e voglia, quelle sono le cose fondamentali. Non ho visto presunzione, la Lazio si è difesa bene e sono stati fortunati sulla traversa e noi ingenui sul gol di Vecino che, comunque, ha fatto un gran gol". Si riparte nonostante la sconfitta, Spalletti aggiunge: "Al rientro negli spogliatoi ho visto il dispiacere nei miei ragazzi, ma è stata una partita storta e sfortunata che può capitare. Ripartiamo sapendo di dover mettere più qualità nella prossima". Che ci sarà sabato sempre in casa alle ore 18 contro l'Atalanta. In conferenza Spalletti ha elogiato anche il Maradona: "Pubblico spettacolare, ci ha applaudito nonostante la sconfitta".

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport