Napoli, il messaggio di Kvara dopo la sconfitta con la Lazio

Sono passate poche ore dalla sconfitta del Napoli contro la Lazio per 0-1 allo Stadio Diego Armando Maradona. Un KO che ha interrotto la striscia di otto vittorie consecutive in Serie A per gli azzurri, rimasti a +18 da Inter e Milan - in attesa delle loro partite - e adesso con 17 punti di vantaggio proprio sulla squadra di Sarri. A due mesi dall'ultimo stop in campionato, la corsa del Napoli è stata fermata ancora, ma non è di certo a rischio la grande volata verso l'obiettivo Scudetto. "Crederci"continua a essere la parola d'ordine degli azzurri, e a testimoniarlo è proprio uno dei protagonisti di questa cavalcata: Khvicha Kvaratskhelia.