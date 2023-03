"3 marzo, è successo di nuovo al Napoli", i social sono scatenati

Non è una data felice e fortunata per il Napoli il 3 marzo. Ovvero giorno della sconfitta contro la Lazio al Maradona, la prima in casa, la seconda in campionato dopo l'Inter, la terza stagionale, la quarta se si considera il ko in Coppa Italia con la Cremonese arrivato solo ai calci di rigore. Curiosità: tutte le quattro sconfitte sono arrivate senza Mario Rui in campo. Ma il 3 marzo è anche la data di altre storiche sconfitte o partite beffa per il Napoli. Quali?