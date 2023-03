Simeone e il commovente messaggio per papà Diego: "Oggi sei leggenda"

L'Atletico Madrid batte il Siviglia: notte storica per il Cholo Simeone. Non solo per la vittoria. L'ex centrocampista di Inter e Lazio, infatti, ha tagliato un traguardo personale molto importante raggiungendo quota 613 panchine col club spagnolo. Meglio di lui in precedenza aveva fatto solo Luis Aragones fermo a 612. Per questo motivo per celebrare un momento simile il Cholo non poteva non avere il supporto della famiglia. Presente con lui, infatti, anche il figlio.