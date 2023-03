Laurienté: "Raspadori? Mai fatto questa domanda", poi parole da brividi sul Napoli...

Armand Laurienté non avverte la pressione del giocatore chiamato a sostituire. Ne ha parlato, l'esterno del Sassuolo, nella lunga intervista rilasciata a Footmercato in cui, tra le altre cose, parla proprio di Raspadori e Scamacca , gli attaccanti neroverdi prima del suo arrivo: " Non sento pressione, sono venuto qui per crescere e per aiutare la squadra . Non mi sono mai fatto certe domande. Conosco bene le mie qualità. Siamo una squadra giovane con giocatori che hanno del potenziale".

Napoli, le parole di Laurienté: elogio agli azzurri

Raspadori si è trasferito al Napoli ma dopo un ottimo avvio è rimasto spesso in panchina e ora è ai box per infortunio. Il ct dell'Italia Mancini si augura di ritrovarlo quanto prima. L'esterno del Sassuolo, autore di quattro gol in campionato, esalta il Napoli, la considera la squadra da battere: "Quest'anno sono davvero forti, non li avevo mai affrontati prima e quindi non posso fare paragoni, ma sono davvero forti sia in Italia che in Champions League. Ma in Italia - ha aggiunto - ci sono tante squadre forti, ognuna con una chiara identità tattica".

