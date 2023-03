Perché lo scudetto del Napoli farà molto bene al pil di Napoli (e anche alla Georgia di Kvara)

La sconfitta con la Lazio non ha minimamente intaccato la grandezza del campionato napoletano : incuranti della scaramanzia presidenziale, i tifosi guardano il calendario e, dall'alto dei 15 punti di vantaggio sull'Inter a 13 giornate dalla fine, contano i giorni che li separano dall'aritmetica certezza del terzo, storico tricolore. C'è anche qualcun altro che esegue operazioni di calcolo: sono gli economisti e gli esperti di commercializzazione del marchio. Prefigurano scenari alquanto corroboranti per il Pil del capoluogo campano e della regione, grazie all'Effetto Scudetto che sarà generato dalla squadra di Spalletti. Lo confermano le dichiarazioni rilasciate al Corriere del Mezzogiorno da Raffaele Cercola , ex presidente della Mostra d'Oltremare, già professore ordinario di marketing all'Università Vanvitelli, la stessa di cui è stato ospite Aurelio de Laurentiis il quale, fra i molti temi trattati, ne ha sottolineato uno in particolare: "Dicono che non sia tifoso del Napoli... E sarei rimasto qui per diciannove anni se non lo fossi? La verità è che io sono anche tifoso di Napoli intesa come città, per la quale rivendico centralità territoriale a livello europeo. Combatto per privilegiarne l'immagine in tutto il mondo".

Uno stadio da Champions League

Parole in linea con le previsioni di Cercola raccolte dal collega Paolo Cuozzo: "L’economia delle aziende cittadine trarrebbe enorme giovamento per un evento che si verificherebbe dopo 33 anni. La crescita del Pil sarebbe dovuta all'incremento degli sponsor tecnici e dei fornitori ufficiali che hanno sede in regione e hanno legato il loro marchio al club azzurro. Gli sponsor ufficiali, quelli che sono sulle maglie dei calciatori e che hanno una maggiore visibilità, ne trarrebbero un giovamento ancora superiore. Ma spingendo sul marketing crescerebbero tutte le aziende che già legano, o legheranno, il loro brand ad un prodotto di successo come il Calcio Napoli; con un vantaggio forse maggiore per chi ha creduto nel club da più tempo e che quindi beneficia anche dell’effetto-fidelizzazione. Ma tante aziende, piccole medie o grandi, sarebbero interessate ad investire dove c’è un marchio vincente». E ancora: «Faccio parte del Cda del gruppo Nusco Spa, per fare un esempio, che da tempo è tra gli sponsor del Napoli: sono certo che trarremo benefici da una vittoria del club». Il Napoli è sicuro sin d'ora di giocare anche nella prossima Champions League e, la prossima, sarà la quattordicesima stagione consecutiva dei partenopei in una competizione Uefa: è impellente l'esigenza di rendere le strutture dello stadio Diego Armando Maradona sempre più all'altezza del club campione, della Nazionale di Mancini che vi giocherà il 23 marzo, contro l'Inghilterra, nella prima eliminatoria di Euro 2024 (già venduti oltre 20 mila biglietti) e in vista della candidatura tricolore per organizzare gli Europei 2032.

La salvezza del calcio georgiano

Fra i dieci stadi cinque stelle Uefa ci dovrà essere anche l'impianto di Fuorigrotta: il dossier dovrà essere presentato a Nyon entro il 12 aprile, la federcalcio europea deciderà in ottobre a chi assegnare il torneo, la rivale dell'Italia è la Turchia. Intanto, grazie a Kvaratskhelia, lo scudetto farà molto bene anche all'immagine del calcio georgiano. Stamane, sul Corriere dello Sport, Nina Mamukadze, giornalista georgiana che vive in Italia, ha significativamente annotato: "Kvicha - appositamente o inconsciamente- potrebbe diventare e penso sia già diventato il nostro rompighiaccio. In tanti vedono in lui l'ambasciatore di rapida azione, la salvezza del calcio georgiano e la possibilità di ridare l'attenzione meritevole al Paese del vello d'oro e del Prometeo, al Paese del priomo europeo homo georgicus, al Paese con tre scritture millenarie, alla patria di viticoltura e vinificazione di ottomila anni, piccolo paradiso sulla terra, al Paese con potenzialità straordinarie". L'Effetto Scudetto non conoscerà limiti e confini.