Festa della donna, gli auguri speciali delle tifose del Napoli! VIDEO

NAPOLI - Tra festa della donna e sogno scudetto, a Napoli la celebrazione dell'8 marzo si mescola perfettamente all'entusiasmo delle tifose azzurre per la cavalcata tricolare della squadra di Spalletti, lanciatissima in campionato. La città è in fibrillazione per un traguardo che insegue da 33 anni e, nel giorno della donna, sono tanti i messaggi delle fan partenopee raccolti in giro per le vie di Napoli.