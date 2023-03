Jorginho, la madre è in lacrime: il gesto è emozionante. Ecco il motivo

L'orgoglio di un genitore per i traguardi che raggiunge un figlio può essere inspiegabile. Lo sa bene Maria Tereza Freitas, la madre di Jorginho . Nelle sue storie Instagram la donna ha infatti pubblicato un video che la mostrava nello spogliatoio dell'Arsenal e dove appariva visibilmente commossa per i successi sportivi raggiunti dal figlio. I tanti sacrifici fatti per permettere l'ascesa nel mondo del calcio del giocatore italo-brasiliano hanno ripagato e l'effetto dello spogliatoio dei Gunners è stato troppo forte per la donna che si è lasciata sopraffare dall'emozione.

Le parole di Jorginho

Le dichiarazioni di Jorginho sulla madre hanno fatto capire la passione della donna per il calcio, ammettendo che la signora Freitas lo ha da sempre seguito da vicino nella sua carriera. Il calciatore ha dichiarato: "Lei vive in Brasile, ma siamo ancora molto legati. Siamo sempre in contatto e viene a trovarmi ogni volta che può per vedere me e i bambini. Non vede davvero l'ora di venire a vedermi all'Emirates, non so ancora che partita sarà, ma sarà molto presto di sicuro. Quando vedi la tua famiglia orgogliosa di te, la loro adrenalina, la passione che hai per quello che fai, è quello che sogni. È tutto quello che sognavo da bambino".