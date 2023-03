Napoli, divieto di trasferta per i tifosi dell'Eintracht: la risposta inaspettata di Glasner

Calmo, pacato, sereno: è apparso così Oliver Glasner, allenatore dell'Eintracht, intervenuto in conferenza stampa. Ha risposto alla domanda tanto attesa e lo ha fatto stupendo tutti i presenti. Perché in Germania è scoppiata la polemica per il divieto di trasferta in vista della gara di Champions League contro il Napoli. Eppure per Glasner questo è un problema relativo e non bisogna farne un dramma: "Non abbiamo bisogno dei nostri tifosi allo stadio per sapere che abbiamo il loro sostegno" e poi ha aggiunto con tanto di paragone: "È come in una relazione. Il partner non deve essere accanto a te per farti sapere che ti copre le spalle".