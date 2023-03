Napoli, balconi già in festa per lo scudetto: spunta la formazione "stesa" col 4-3-3

Non c'è tempo da perdere. Sembra essere spinta da questa considerazione la città di Napoli che sogna dopo 33 anni la vittoria dello scudetto. Con la classifica ormai delineata e il netto distacco dalle rivali, il titolo sembra pura formalità e per questo motivo sono già diverse le manifestazioni di gioia espresse in vari modi. L'ultima trovata ha fatto il giro del web attraverso foto e video sui social. La formazione del Napoli è stata "stesa" e sbuca da un balcone con gli undici calciatori, da Meret a Osimhen, schierati col classico 4-3-3 attraverso alcune gigantografie.