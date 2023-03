Osimhen è ovunque: l'ultima geniale trovata dei napoletani

Dai dolci agli animali: Victor Osimhen, che è diventato nel tempo una torta, un uovo, una pizza, un caffè, delle cozze e un fascio di mimose, ora diventa...un amico a quattro zampe . Sta spopolando sui social il video di un cane che il padrone ha trasformato nel bomber del Napoli con tanto di maglia azzurra, l'immancabile mascherina e anche dei tubetti di pasta a simulare i suoi biondi capelli ricci . Non si ferma l'originalità dei tifosi azzurri. La città da giorni è in festa per lo scudetto che si avvicina e Osimhen è stato eletto idolo assoluto.

Napoli, è Osimhen-mania sui social

Osimhen, seguito per il futuro dal Real Madrid, è l'uomo del momento non solo in campo. Tutto è nato da una torta a lui dedicata e anche consegnata al diretto interessato. Da quel momento è scoppiata l'Osi-mania. L'ultima trovata è il cane appena descritto ma l'8 marzo, ad esempio, diventò virale un fascio di mimose. In questo caso l'ideatore è stato facilitato dal colore del fiore, giallo come i suoi capelli ricci. Ma siamo certi che l'Osi-mania non si fermerà.