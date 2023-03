Spalletti: "Kvaratskhelia? Gol alla Maradona. Ecco come sta Kim"

"Nell'uno contro uno, come qualità tecniche nello stretto, nell'imprevedibilità di andare sul destro o sul sinistro, se giri le spalle a Kvaratskhelia, com'è successo, sei un difensore morto . Ma poi conta anche l'esecuzione e lui fa gol". Questo il commento di Luciano Spalletti alla rete del 77 che ha permesso al Napoli di portarsi in vantaggio contro l'Atalanta. In conferenza Spalletti lo ha definito "gol alla Maradona" . La perla del talento georgiano spiana la strada ad un successo non scontato: " L'Atalanta ha fatto un'altra grande partita e ci ha creato diverse difficoltà" l'analisi del tecnico azzurro intervenuto a Dazn.

Napoli, l'analisi di Spalletti a fine partita: le sue parole

La vittoria ha un peso specifico: "Eravamo reduci da una sconfitta e abbiamo reagito da grandissima squadra rispetto alle solite cose che hanno detto...come si sono avventati sulla preda è una cosa incredibile (ride, ndr). Abbiamo fatto una grande partita". L'allenatore del Napoli ha anche aggiornato la situazione legata agli infortuni: "Kim sta benissimo, gli ho detto di non inventarsi niente perché domenica si allena (ride, ndr). Per me è il centrale più forte del mondo. Quello che gli dici codifica, poi parte e va in guerra". In conferenza Spalletti ha parlato anche di Meret: "Gli è venuta una storta al polso nel riscaldamento. Situazione da valutare".