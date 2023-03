Napoli, Gollini si sfoga: "Mai successo, mi sono sentito preso in giro"

Pierluigi Gollini è stato protagonista a sorpresa contro la "sua" Atalanta. Non doveva giocare ma ha sostituito Meret a pochi minuti dal fischio d'inizio. Ha giocato bene, diversi interventi preziosi, e a fine partita ha espresso non solo la gioia per il trionfo e l'esordio in azzurro ma ha anche usato parole forti per commentare i sei mesi complicati vissuti alla Fiorentina: "Sono stati duri e non avevo più voglia di giocare. Avevo perso la passione, è stata dura. Non mi era mai capitato nella mia carriera di sentirmi preso in giro".