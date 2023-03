Van Basten incorona Kvaratskhelia: “Non può essere vero quel gol”

8 giocatori che provano a fermare Kvaratskhelia . Il gegorgiano ne mette a terra tre e fa partire un tiro potentissimo sotto la traversa. Scalvini la sfiora di testa ma non può evitare un gol così meraviglioso. Il gol dell'ala del Napoli contro l'Atalanta è pura magia, e se ne è accorto anche Marco Van Basten . La leggenda ex Ajax e Milan è impazzito per Kvaratskhelia dopo il gol del vantaggio contro la squadra di Gasperini.

Le parole di Van Basten su Kvaratskhelia

Queste le parole riportate dal sito olandese AD.nl: “Guardate questo gol: vedi otto persone contro una sola. Poi pensi tra te: non può essere vero che fa gol”. Con l'ultima rete, Kvaratskhelia arriva a 13 gol stagionali (11 in campionato e 2 in Champions League) e 15 assist (11 in Serie A e 4 in UCL) in 28 presenze totali.