Scudetto Napoli, si prepara la festa tra Gigi D'Alessio e fuochi: tutti i dettagli, ecco la data

La domanda non è 'se' ma 'quando'. Lo scudetto sembra ormai certo e Napoli, città, si sta già organizzando per festeggiarlo nel migliore dei modi. De Laurentiis ha ricordato che parteciperanno al grande evento "due o tre milioni di persone" e dunque bisogna partire con largo anticipo. Per questo, mentre si ipotizza la data del trionfo aritmetico, ci sono già stati incontri segreti a cena tra il presidente azzurro e il sindaco Gaetano Manfredi. L'idea, come riporta il quotidiano Repubblica, è di un maxi-evento con special guest Gigi D'Alessio.