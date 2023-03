Napoli, Meret, Kim e Lozano recuperano per l'Eintracht? Cosa filtra da Castel Volturno

Tra due giorni il Napoli sfiderà l'Eintracht Francoforte al Maradona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Vigilia di dubbi per Spalletti anche in virtù dei tanti infortuni degli ultimi giorni . Oltre a Raspadori e Lozano, in occasione della sfida di campionato contro l'Atalanta hanno rimediato problemi fisici anche Meret e Kim Min-Jae. Proprio il Napoli dopo l'allenamento mattutino ha aggiornato la situazione.

Napoli, le ultime sugli infortunati da Castel Volturno

L'esterno messicano è pienamente recuperato avendo svolto tutto il lavoro in gruppo. Kim e Meret, invece, hanno svolto prima parte di lavoro in gruppo e seconda parte allenamento individuale. Per il portiere filtrava già ottimismo. Buone notizie, dunque, per l'allenatore azzurro, a poche ore dal ritorno in Champions League. Di sicuro avrà bisogno di più tempo per rientrare Raspadori che ha continuato a svolgere lavoro personalizzato in campo. L'attaccante dovrebbe rientrare tra i convocati dopo la sosta. Difficile ma non impossibile vedere il suo nome nell'elenco per domenica col Torino.