Kvaratskhelia al New York Times: “Ecco cosa è importante per Spalletti”

Effetto Kvaratskhelia. Oggi tutti parlano del talento georgiano strappato da Giuntoli alla concorrenza in estate. Il Napoli se lo gode e lui, Kvara, intervistato dal The New York Times, si racconta, esplorando la sua anima alla ricerca delle emozioni vissute dopo i primi mesi in Italia: "L'inizio sembrava un sogno, ma era la realtà e mi dicevo sempre di dover trovare la forza per viverlo. Sono grato per ogni gesto di amore e affetto che le persone mi mostrano". Kvara sta bene a Napoli ed è subito diventato leader tecnico e idolo dei tifosi.