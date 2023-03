La pizza speciale per il Napoli è un disastro: "Ma che colore è?"

L'originalità dei napoletani non ha confini, soprattutto in un periodo come questo con lo scudetto che si avvicina e una stagione super. I tifosi sui social si stanno scatenando. La festa per il tricolore è già cominciata e l'ultima novità riguarda la cucina. Sui social sta spopolando il video di un pizzaiolo che ha creato una pizza speciale per omaggiare la sua squadra del cuore. L'aspetto finale è clamoroso e sta facendo discutere. La pizza, infatti, non prevede il classico pomodoro ma una crema azzurra oltre alla classica mozzarella e poi con la ricotta viene disegnata la N di Napoli.