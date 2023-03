Uefa, Ceferin: "Napoli-Eintracht? Intollerabile il divieto ai tifosi tedeschi"

Alla vigilia della gara Napoli-Eintracht c'è grande apprensione per l'arrivo dei tifosi tedeschi giunti da Francoforte nonostante il divieto di trasferta. Ne sono arrivati a centinaia a Salerno e anche a Napoli, massima attenzione e forze dell'ordine presenti in diversi punti della città, tra lungomare, centro storico, aeroporto e stazione dopo l'ultimo tavolo tecnico disposto dal Prefetto di Napoli. Per il giorno della partita il quartiere Fuorigrotta dove sorge il Maradona sarà costantemente monitorato e super blindato. Intanto sul divieto di trasferta è intervenuto anche Aleksander Ceferin.