Napoli, i timori del sindaco: "Speriamo non ci siano danni in città. Che sia giorno di festa"

Sono centinaia i tifosi dell'Eintracht Francoforte presenti in città a Napoli nonostante il divieto di vendita dei tagliandi per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Allerta massima con centinaia di agenti impiegati. Sull'argomento si è espresso anche Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che ha commentato gli incidenti che si sono verificati nella notte tra martedì e mercoledì: "Chiaramente c'è amarezza perché questa dovrebbe essere una giornata di festa anche in nome dell'amicizia italo-tedesca e dell'amicizia storica di Napoli con la Germania anche dal punto di vista del legame culturale tra i due popoli". Manfredi poi aggiunge: "Purtroppo ci sono state intemperanze, sono giuste le decisioni prese dal ministero dell'Interno. Quando ci sono queste situazioni è sempre una sconfitta dello sport".