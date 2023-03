Napoli-Eintracht, corteo non autorizzato dei tifosi tedeschi in pieno centro

Non si parlerà solo di calcio. La partita Napoli-Eintracht, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma alle 21 allo stadio Maradona, è caratterizzata dall'attenzione massima verso il comportamento dei tantissimi tifosi dell'Eintracht giunti in città nonostante il divieto di vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai residenti in Germania. Nella tarda serata di martedì, dopo essere arrivati a Napoli, i tifosi dell'Eintracht hanno subito prima un lancio di fumogeni mentre erano in pullman da alcuni sostenitori azzurri e poi con delle bottiglie hanno seminato il panico in un bar del centro storico.

Napoli, partito il corteo non autorizzato dei tifosi dell'Eintracht

Stamattina sono partiti dal lungomare, dov'è il loro albergo, per dirigersi al centro della città. Un lungo corteo non autorizzato con 600 tifosi tedeschi che ha attraversato tutto il centro di Napoli per arrivare fino in piazza del Gesù. I supporter tedeschi si sono mossi dalla Riviera di Chiaia, passando per il salotto buono di Calabritto, piazza dei Martiri, via Chiaia, poi hanno attraversato piazza Trieste e Trento, piazza Municipio e via Monteoliveto. Diversi disagi in città, qualche momento di tensione con le forze dell'ordine e traffico paralizzato. A seguire il corteo la Polizia, la zona è sorvegliata dall'alto da un elicottero.