Napoli, il tweet di De Laurentiis: "Per la prima volta ai quarti, bravi tutti"

Il Napoli esulta, vola ai quarti e sui social il presidente Aurelio De Laurentiis fa i complimenti ai suoi calciatori: "Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti!". Questo il suo messaggio su Twitter. Abitudine consolidata quella del patron azzurro di esaltare la sua squadra attraverso i social dopo una grande impresa , era già successo ad esempio per le vittorie contro Liverpool e Juventus , sempre al Maradona.

Napoli, la gioia di De Laurentiis dopo il trionfo

Piacevole serata per il numero uno del club azzurro che entra per la prima volta nella sua storia tra le prime otto della massima competizione europea e ora si sistema comoda in attesa del sorteggio, consapevole che il percorso in Europa adesso può proseguire.