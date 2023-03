Osimhen re di Champions ma Henry lo stronca: "Meglio Kane per un motivo"

Quattro gol in cinque partite in Champions League per Victor Osimhen, eppure non è lui l'attaccante ideale per il Manchester United per la prossima stagione. Lo dice Thierry Henry, storico centravanti dell'Arsenal, che ha commentato per Paramount+ le notti Champions. Parlando del bomber di Spalletti, pur elogiandolo, Henry fa sapere che per lo United l'attaccante ideale per caratteristiche e per il gioco e lo sviluppo della manovra sarebbe Harry Kane del Tottenham.