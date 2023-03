De Laurentiis e la frase sulla festa per tre milioni di tifosi del Napoli

NAPOLI - Il giorno dopo gli incidenti di Napoli è stato convocato in Prefettura un comitato per l’ordine e la sicurezza straordinario. Tra i presenti anche il presidente Aurelio De Laurentiis che oltre a essersi soffermato su quanto accaduto in città in occasione della partita contro l'Eintracht ha voluto anche cominciare ad anticipare un tema importante in vista delle prossime settimane: "Oggi abbiamo parlato di ciò che è successo ieri, che riguarda circa 400 cani sciolti. Ora dobbiamo preparare qualcosa di più importante, al di là della scaramanzia".