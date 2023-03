Spalletti e il sorteggio del Napoli: "Non sono contento, avrei preferito..."

Luciano Spalletti ha parlato a Radio Kiss Kiss per commentare il sorteggio dei quarti di finale di Champions League . La squadra azzurra, dopo aver eliminato l'Eintracht agl ottavi, dovrà vedersela contro il Milan in un derby tutto italiano .

Napoli, Spalletti commenta il sorteggio

L'allenatore si è espresso così sulla sfida ai rossoneri: "Quando tutti iniziano a dire che sei la squadra favorita la situazione si complica. Se devo dire la verità avrei preferito non incontrare squadre italiane. Ricordiamoci che il Milan ha eliminato il Tottenham, non è assolutamente un buon sorteggio. Dovremo affrontarli tre volte in 20 giorni tra campionato e Champions League, saranno delle partite ravvicinate contro un grandissimo avversario".