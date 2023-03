Treni Napoli-Milano già introvabili: le info per la trasferta di Champions

Milan-Napoli, treni già introvabili

I treni per recarsi da Milano a Napoli a cavallo della partita sono già introvabili e gli unici ormai rimasti sono quelli alle tariffe più alte. Solo per l'andata serviranno infatti circa 100 euro. Stessa situazione anche per gli aerei, dove i biglietti disponibili hanno ormai raggiunto il prezzo di circa 150 euro a persona solo per l'andata. Una situazione difficile, che i tifosi che vorranno assistere alla partita di San Siro dovranno mettere in conto per organizzare il viaggio.