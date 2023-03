Napoli, è febbre biglietti: contro il Milan doppio sold-out

NAPOLI - Sedici per due fa: tutto esaurito. Napoli-Milan ovunque: in campionato e in Champions. Aprile rossonero, tre sfide in sedici giorni tra il 2 e il 18: due gala al Maradona e in mezzo, il 12, ouverture di coppa a San Siro. Luci, riflettori e sottofondo da gran sera: basterà cambiare la musica, ogni competizione ha la sua, e il resto andrà da sé. Come il popolo azzurro: travolgente ondata di passione capace di sommergere, cioè polverizzare cinquantamila biglietti in meno di ventiquattro ore per la prima sfida in Serie A. Numeri impazziti, il sold-out è dietro l'angolo e magari già raggiunto: ieri mattina sul mercato c'erano poche scorte di settori inferiori e ciò significa che l'entusiasmo non si ferma e non si fermerà anche in Champions . Ancora con il Milan: centomila seguaci del Napoli in sedici giorni allo stadio di Fuorigrotta, più un bel po' di milanisti nel settore Ospiti. Aprile azzurro, mica rossonero.

Ieri e oggi

E allora, è il tempo di Osi e Kvara ma sembra l'epoca del Diego. E poi di Gullit, Careca, Van Basten, Sacchi e Bianchi. E Bigon. Anni di fuoco, i fine 80; anni di sfide superbe e personaggi leggendari che i ragazzi di oggi dovranno onorare in campionato e in Champions. Ogni cosa a suo tempo, come piace a Spalletti, e via a raccontare la lunga vigilia del primo incrocio in campionato: il 2 aprile dopo la sosta, un'altra tappa cruciale per la volata scudetto degli azzurri. Parole e concetti? Mica servono: a introdurre per bene l'evento ci hanno pensato i tifosi napoletani, gente impaziente; gente capace di acquistare quasi l'intera scorta dei biglietti messi in vendita appena giovedì pomeriggio. Uno scatto pazzesco, una caccia selvaggia che in poco meno di una giornata ha razziato una scorta di cinquantamila tagliandi. In attesa dei dati del settore Ospiti, ovviamente, l'esito è scontato: tutto esaurito. Sold-out azzurro, quantomeno.

Il milione

Neanche il tempo di guardarsi intorno e poi, il 12 aprile, sarà Champions: quarti di finale, la prima a San Siro. A Milano: e il popolo del Napoli è in fermento dall'istante successivo al sorteggio di Nyon, affamato di notizie relative alla prevendita. Quanti biglietti, quali modalità: si vedrà. E nel frattempo lo sguardo è già rivolto al ritorno in programma il 18 aprile, una settimana dopo, al Maradona: e anche in questo caso bisognerà aspettare un po'. Questione di giorni, comunque. Con una previsione facile: un altro sold-out. Magari il nuovo record stagionale, per il momento detenuto da un'altra notte d'Europa: con l'Ajax a ottobre, 52.229 spettatori. A proposito di numeri: finora, considerando tutte le competizioni, lo stadio del Diez ha ospitato 748.167 spettatori. Ma il destino, fino alla fine della stagione, è segnato: sarà sfondato il tetto del milione. Un'enormità. Una missione impossibile riavvolgendo il nastro all'estate 2022: quella della rivoluzione, degli incubi e della protesta. Incredibile ma Napoli. Napoli milionaria.