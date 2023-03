Spalletti e l'audio a un tifoso: "Sorteggio Champions? Non volevo due squadre"

"Benfica, Chelsea e....chi capitava...anche il Real Madrid". Erano queste le preferenze all'urna di Nyon per l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Ai quarti di finale sarà derby italiano col Milan ma il tecnico azzurro aveva una preferenza e l'ha rivelata ad un tifoso con l'audio delle sue parole diventato virale sui social. " Io non volevo assolutamente Bayern e City. Certo alla fine con loro due rimaste ho tirato un sospiro di sollievo quando è uscito il Milan perché si era messa malissimo...".

L'audio di Spalletti col commento del sorteggio Champions

Ma Spalletti ha subito respinto l'euforia eccessiva della piazza convinta di aver già conquistato il pass per le semifinali: "Calma a dire che si è già vinto...finora avete giocato con la Salernitana" come a dire che conterà tanto anche l'esperienza e che a parole non si vince nulla. Audio di parole che hanno fatto il giro del web e diventate virali in pochissimo tempo.