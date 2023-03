Napoli-Eintracht, incidenti tra tifosi: la giustificazione di un arrestato

Uno dei cinque ultrà del Napoli arrestati dopo gli scontri avvenuti mercoledì in occasione dell'incontro di Champions League contro l'Eintracht si è giustificato. Ha motivato il loro comportamento spiegando che si sono radunati entrando poi in azione "perché era giunta voce che stessero devastando Napoli" in riferimento ai tifosi tedeschi. Il tutto è accaduto nel pomeriggio in pieno centro storico in Piazza del Gesù col coinvolgimento di 200 napoletani, entrati in azione - come è stato da loro stessi ribadito - "per difendere Napoli". Decisivo è stato l'intervento delle forze dell'ordine. Alcuni degli ultrà napoletani sono stati ripresi a volto scoperto, con fumogeni e petardi.