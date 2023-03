Giuntoli svela lo Spalletti di Napoli: "Così ha migliorato anche me"

Cristiano Giuntoli elogia Luciano Spalletti. Il direttore sportivo del Napoli esalta l'allenatore azzurro e lo ringrazia perché insieme a lui anche il ds è cresciuto: " Lui di sicuro ha migliorato me, non so se io ho migliorato lui . Spalletti non ha bisogno dei miei consigli, è un grande allenatore, navigato e noi siamo molto contenti". Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Dazn prima dell'inizio della partita contro il Torino.

Napoli, le dichiarazioni di Giuntoli: commento alla stagione

Giuntoli ha anche parlato della stagione del Napoli e ha spiegato che non è ancora tempo di esaltare la squadra perché l'annata è ancora lunga: "In questo momento tutti i tipi di apprezzamenti ti portano fuori dalla nostra realtà, noi dobbiamo pensare al presente. Dobbiamo pensare una partita per volta, non dobbiamo andare troppo oltre". Il riferimento è, forse, anche al Milan in Champions. Prima c'è proprio la sfida coi rossoneri in campionato dopo la sosta.