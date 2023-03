Quando può vincere lo scudetto il Napoli, c’è una data possibile

Il Napoli batte anche il Torino col risultato di 4-0 e avvicina la conquista dello scudetto. Da settimane i tifosi fanno il calcolo delle giornate che mancano per la vittoria del tricolore. Si gioca col calendario e con la classifica per l'aritmetica aspettando anche le partite che completano il turno di campionato. In questo momento gli azzurri sono a ventuno punti di vantaggio rispetto all'Inter seconda e quindi, qualora la classifica dovesse restare così, conquisterebbero lo scudetto il 30 aprile, tra poco più di un mese, in occasione del derby al Maradona con la Salernitana.

Napoli, il calcolo dello scudetto: quando può arrivare l'aritmetica

Se l'Inter dovesse battere la Juventus questa sera, invece, tornerebbe a -18 e dunque la partita decisiva per il tricolore potrebbe essere quella con l'Udinese del 3 maggio, gara valida per la 33esima giornata. Perché a cinque e non a sei giornate dalla fine del campionato la vittoria del titolo? Perché in bilico c'è la sfida di ritorno tra le due formazioni e quest'anno in caso di arrivo a pari punti ci sarà lo spareggio da giocare.