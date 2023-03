Napoli, Osimhen: "Quanti tifosi, che bello averli ritrovati", e sullo scudetto...

Doppietta, l'ennesima, la seconda di testa in campionato, per Victor Osimhen. Anche grazie ai suoi gol il Napoli si sta avvicinando alla conquista dello scudetto e il bomber nigeriano a fine partita commenta il traguardo ormai ad un passo: "Le speranze dei tifosi sono anche le nostre, aspettano da tempo, siamo felici di essere sulla strada giusta". Osimhen ha parlato a Dazn al termine della vittoria contro la squadra allenata da Juric. Una partita caratterizzata anche dal ritorno dei tifosi in trasferta: "Che bello fossero così tanti, ci hanno aiutato a battere una squadra forte, ostica".