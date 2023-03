Napoli, c'è una cosa che Spalletti non si aspettava: il retroscena a fine partita

Napoli dominante, famelico, arrembante anche con lo scudetto ormai in tasca. Intervenuto a fine partita, l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ammette di essere rimasto in parte sorpreso dall'atteggiamento della sua squadra: "Per l'ennesima volta sono andato a parlare coi ragazzi prima di una partita, avendo il sentore che ci potesse essere appagamento, e per l'ennesima volta che loro rispondono presente, facendo vedere di essere fatti di una pasta diversa". Spalletti fa una citazione: "Chi ha fame non tiene sonno, è un detto napoletano, ed è proprio così".