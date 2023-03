Napoli, Osimhen e il bimbo mascherato: "Avrei un desiderio"

Victor Osimhen è l'idolo di tutti. Non solo dei tifosi del Napoli ma anche dei bambini. All'ingresso in campo delle due squadre a Torino non è passata inosservata una scena: Osi che offre il cinque che indossa la maglia del Torino e anche la sua maschera protettiva. A fine partita l'attaccante del Napoli ha aggiunto: "Ho visto che aveva anche il colore dei miei capelli, poi ha messo la mia maschera, spero di incontrarlo adesso e di fare una foto con lui".