Napoli, che entusiasmo per Spalletti in stazione a Torino!

L’entusiasmo per il Napoli che vola non ha confini per i tifosi azzurri, che ieri sono tornati a seguire anche in trasferta la squadra. Erano oltre diecimila a Torino ad ammirare la grande vittoria sui granata, firmata dal solito Osimhen (doppietta), dal rigore di Kvaratskhelia e da Ndombele. Subito dopo la partita Spalletti è ripartito da Torino in treno e alla stazione di Porta Nuova ha incontrato i rappresentanti del Napoli Club Valle Telesina: applausi, complimenti e selfie d’ordinanza per il tecnico che è destinato a entrare nella storia del Napoli.