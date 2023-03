Napoli, il governo De Laurentiis per sognare in 5 anni: nuovi colpi in arrivo

Una volta, e neanche tanto tempo fa, leggendosi dentro e confessandosi in pubblico, Aurelio De Laurentiis spiegò la sua filosofia calcistica: «Io vivo in cicli quinquennali». Il quarto sta appena scadendo, lo festeggerà come ormai si sospetta (e da un bel po’) e poi, estate 2023, avvierà il quinto: nell’estate del 2004, in quella giornate torride e polverose, quando ancora il calcio ci apparteneva assai lateralmente, scelse di rischiare tuffandosi con un’idea nuova. Era appena uscito dalla Fallimentare, sapeva cosa generasse un corto circuito economico-finanziario, non ha mai dovuto prevenirlo, pure nell’inverno del 2020, quello del Covid, neanche diciotto mesi, quando per la seconda volta consecutiva senza Champions, diede un’occhiata ai bilanci e s’accorse delle difficoltà. Il Napoli che stravolge le leggi del calcio, che diventa modello da emulare, nasce in quel maggio turbolento, con la panchina che viene consegnata Luciano Spalletti e il mercato che diventa di nuovo il terreno di Cristiano Giuntoli, riemerse dalle tenebre dopo un periodo di frizioni poi sanate: un terzo posto per ricominciare, una rivoluzione per rimettersi in pace con se stesso, rimuovere quasi completamente il passato e poi rinascere. Quando questa stagione finirà, Luciano Spalletti avrà il suo contratto in scadenza, che però potrà essere rinnovato semplicemente inviando una pec che attivi il diritto d’opzione della società: ma dopo due anni a questi livelli, e risultati che appartengono alla Storia del calcio, De Laurentiis non si affiderà a quel patto di maggio 2021, perché i manager sanno riconoscere dove finisca la retorica delle convenzioni e dove inizi il diritto alla riconoscenza e alla competenza. Parlarsi sarà scontato e servirà anche per invitare Giuntoli, il diesse, al tavolo della concertazione per lanciarsi nel futuro.