"Napoli, prendi lui per sostituire Osimhen: farà almeno 20 gol"

Victor Osimhen è l'attaccante del momento. Con Haaland tra i più forti e decisivi in Europa. A suon di gol sta per regalare lo scudetto al Napoli e il suo nome è nell'elenco di diverse big europee. Il nigeriano, ad esempio, piace molto in Premier League. Lo sa bene De Laurentiis. Per questo cominciano ad essere diversi gli attaccanti accostati al Napoli anche se Osi ha un contratto in scadenza nel 2025 e il suo futuro è tutt'altro che deciso. Ad esprimersi è stato anche Andrea Carnevale, ex attaccante azzurro, oggi dirigente all'Udinese.