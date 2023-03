Il Napoli è la prima rosa della Serie A: valori incredibili, la classifica

Il Napoli continua a vincere in Serie A e a consolidare la propria posizione in classifica. I risultati degli azzurri e le prestazioni dei singoli stanno portando i giocatori della squadra di Spalletti a veri e propri exploit, sia in campo che in termini numerici. Recentemente, infatti, il sito Transfermarkt ha aggiornato i rispettivi valori di mercato dei giocatori di Serie A, portando numerosi calciatori del Napoli come Osimhen e Kvaratskhelia a scalare le posizioni nella classifica dei protagonisti del campionato.